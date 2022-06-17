الجيش اليمني يتهم الحوثيين بقتل 4 من جنوده رغم الهدنة

اتهم الجيش اليمني المتمردين الحوثيين الجمعة، بارتكاب 288 انتهاكا للهدنة خلال الايام الثلاثة الماضية، ونجم عنها مقتل اربعة جنود واصابة 17 آخرين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان إن "مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 288 خرقا للهدنة الأممية خلال الأيام الـ3 الماضية، في مختلف جبهات القتال".

وأضاف أن "الخروقات تنوعت بين إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالطائرات المسيرة المفخخة، على مواقع الجيش في كافة الجبهات".

ولفت البيان، إلى أن الخروقات "نتج عنها استشهاد 4 من أبطال الجيش وإصابة 17 آخرين".

وفي وقت لاحق، قالت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين، إن "قوى العدوان ومرتزقتها (تقصد القوات الحكومية والتحالف) ارتكبت 103 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "من بين الخروقات تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي، وإطلاق نار مكثف، وقصف مدفعي على مواقع الجيش واللجان الشعبية (تابعون للجماعة) في عدة محافظات".

ولم تتطرق الوكالة إلى وجود خسائر بشرية أو مادية.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد، لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.