الجيش اليمني يحرر مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء

تمكنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من "تحرير" مديرية الصومعة في محافظة البيضاء وسط البلاد، وذلك بعد معارك ضارية مع المتمردين الحوثيين في إطار عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن محافظ البيضاء ناصر السوادي اعلانه السيطرة على المديرية التي تفصلها بضع كيلومترات فقط عن مركز المحافظة.

ووجه السوادي إدارة شرطة المحافظة بتأمين المديرية وتفعيل قسم الشرطة، كما تفقد أوضاع المقاتلين في الخطوط الأمامية لجبهة الصومعة.

وأعلن أن "المعارك انتقلت من مديرية الصومعة (تشمل مركز المدينة وكل المناطق التابعة لها) التي باتت محررة بالكامل، إلى مديرية البيضاء التي لا يبعدها عن مركز المحافظة سوى 6 كيلومترات".

وفي 2 يوليو/تموز الجاري، أطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة باسم "النجم الثاقب" لاستعادة السيطرة على محافظة البيضاء الواقعة في معظمها تحت سيطرة الحوثيين.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.