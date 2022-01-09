الجيش اليمني يطرد الحوثيين من آخر معاقلهم في شبوة

سيطر الجيش اليمني الاحد، على مديرية عين آخر معاقل الحوثيين في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، فيما أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه كبدهم خسائر فادحة خلال عمليات استهداف مكثفة.

أفاد مصدر عسكري يمني، الأحد، أن الجيش استعاد مديرية "عين" آخر معاقل الحوثيين في محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش استطاعت اقتحام مركز مديرية عين في محافظة شبوة، وتمكنت من السيطرة عليها".

وأضاف أن "قوات الجيش واصلت تطهير بعض الجيوب (بقع جغرافية صغيرة) التي لا يزال يتحصن فيها الحوثيون بالمديرية"، موضحًا أنه" بتحرير مديرية عين، تكون قوات الجيش قد سيطرت على آخر معاقل الحوثيين في المحافظة النفطية".

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أطلقت قوات الجيش عملية عسكرية لتحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر /أيلول الماضي.

التحالف: نفذنا (39) عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 9, 2022

واستطاعت القوات الحكومية خلال الأيام الماضية السيطرة على عسيلان وبيحان، قبل أن تحرر مديرية عين، اليوم.

وبذلك تكون كامل مديريات شبوة الـ17 تحت سيطرة قوات الجيش، فيما انسحب الحوثيون إلى محافظتي مأرب والبيضاء المجاورتين، وفق مراسل الأناضول.

وفي سياق تطورات الوضع العسكري، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 355 مسلحا حوثيا خلال ال24 ساعة الماضية في محافظتي شبوة ومأرب جنوب ووسط اليمن.

وأضاف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس)، أنه "نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 54 عملية عسكرية على الحوثيين في محافظتي شبوة ومأرب، ما أدى إلى مقتل هؤلاء".

ولفت أن "هذه العمليات أدت إلى تدمير 41 آلية عسكرية للحوثيين".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.