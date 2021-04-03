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الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي حوثي في لحج

منشور 03 نيسان / أبريل 2021 - 01:18
اليمن
اليمن

أفاد موقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بمقتل وجرح عدد من عناصر جماعة "أنصار الله" الحوثية باشتباكات مع الجيش في الجبهة الشرقية بالقَبيطة شمالي لحج، جنوبي البلاد.

وقال الموقع إن قوات الجيش اليمني "قصفت مواقع للحوثيين في الجبهة الشرقية بمنطقة القبيطة شمالي لحج، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم قائد موقع حرض وآخر ينتحل رتبة كبيرة، إلى جانب عدد من الجرحى".

وأضاف أن "المدفعية استهدفت منظومة اتصالات إشارة تابعة للحوثيين، وتمكنت من تدميرها إضافة إلى آلية تحمل مدفع 23 مم ومدفع هاون 82 مم".

وأشار إلى "أن القصف يأتي ردا على تمادي الحوثيين في استهداف منازل المواطنين في مناطق الحلاجيم وعنفات والحنكة خلال اليومين الماضين، وإلحاقهم أضرارا في الممتلكات".

وتشهد مديرية القبيطة شمالي لحج، منذ نحو 4 أعوام، بين الحين والآخر، معارك كر وفر بين جماعة الحوثيين والجيش اليمني الذي يسعى لاستعادة المديرية بالكامل وتأمين جبالها الاستراتيجية المطلة على عدد من المحافظات الجنوبية، في حين يستميت مقاتلو الجماعة في المحافظة على تمركزهم فيها واستعادة ما خسروه منها. (سبوتنيك)

كلمات دالة:الجيش اليمنيالحوثيلحج

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