الحادثة الثالثة خلال ايام: لبناني يقتحم بنكا للحصول على امواله

اقتح مسلح لبناني صباح اليوم الجمعة، بنكا في مدينة الغازية (جنوب البلاد) في محاولة لاستعادة مدخراته المجمدة لتكون هي الحادثة الثالثة التي تشهدها البلاد خلال ساعات في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد

وقال مصدر أمني لبناني أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية واكد الامن اللبناني انه تم اعتقال المقتحم

وقالت مصادر ان المودع يدعى محمد قرقماز وقد اقتحم البنك برفقة شخصين واسترد مبلغ ١٩٢٠٠$ من وديعته و سلم نفسه للقوى الامنية*

إنتهاء عمليّة احتجاز رهائن في "بنك بيبلوس" - فرع الغازيّة بعد تسليم المودع كامل وديعته — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) September 16, 2022

والاربعاء اقتحمت مودعة الأربعاء فرعا لمصرف في بيروت وتمكنت بعد رفعها مسدسا اتضح انه مسدس بلاستيكي والتهديد بإضرام النيران من الحصول على جزء من وديعتها لعلاج شقيقتها المريضة

المودع الذي اقتحم بنك بيبلوس يدعى *محمد قرقماز* برفقة شخصين

استرد مبلغ ١٩٢٠٠$ من وديعته و سلم نفسه للقوى الامنية* pic.twitter.com/NCkwESk1T9 — Fatima Hallal (@407Rasha) September 16, 2022

وبعد ذلك بوقت قصير،اقتحم مسلح أحد فروع "بنك ميد" في مدينة عاليه اللبنانية الأربعاء وحاول استعادة مدخراته العالقة، وجاءت تلك الحادث وسط تاييد شعبي وجماهيري كبيرين