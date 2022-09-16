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الحادثة الثالثة خلال ايام: لبناني يقتحم بنكا للحصول على امواله

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:30
الحادثة الثالثة التي تشهدها البلاد خلال ساعات
الحادثة الثالثة التي تشهدها البلاد خلال ساعات

اقتح مسلح لبناني صباح اليوم الجمعة، بنكا في مدينة الغازية (جنوب البلاد) في محاولة لاستعادة مدخراته المجمدة لتكون هي الحادثة الثالثة التي تشهدها البلاد خلال ساعات في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد

وقال مصدر أمني لبناني أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية واكد الامن اللبناني انه تم اعتقال المقتحم 

وقالت مصادر ان المودع يدعى محمد قرقماز وقد اقتحم البنك  برفقة شخصين واسترد مبلغ ١٩٢٠٠$  من وديعته و سلم نفسه للقوى الامنية*

 

 

والاربعاء اقتحمت مودعة الأربعاء فرعا لمصرف في بيروت وتمكنت بعد رفعها مسدسا اتضح انه مسدس بلاستيكي والتهديد بإضرام النيران من الحصول على جزء من وديعتها لعلاج شقيقتها المريضة 

 

 

وبعد ذلك بوقت قصير،اقتحم مسلح أحد فروع "بنك ميد" في مدينة عاليه اللبنانية الأربعاء وحاول استعادة مدخراته العالقة، وجاءت تلك الحادث وسط تاييد شعبي وجماهيري كبيرين 


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