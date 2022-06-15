الحرائق تجتاح غابات شرقي الجزائر وتخلف قتيلين على الأقل

قالت السلطات الجزائرية الاربعاء، ان شخصين على الاقل لقيا مصرعهما جراء حرائق اندلعت في عدة مناطق من محافظة سكيكدة شرقي البلاد، والتهمت مساحات شاسعة من غاباتها.

واوضحت إدارة المحافظة في بيان إن الحرائق "خلّفت وفاة ضحيتين (اختناقاً) في منطقتي رمضان جمال وبيسي بعزابة، إلى جانب احتراق مساحات شاسعة من الأشجار المثمرة والغابية".

ووجّه وزير الداخلية كمال بلجود، تعليماته "من أجل الاستعانة بالفرقة الجوية للحماية المدنية (مروحية مخصصة للإطفاء)، كدعم للرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، كما تم تسجيل تدخل أفراد الجيش الوطنيّ الشعبي".

وقالت إدارة الحماية المدنية في المحافظة خلال منشورات عبر مواقع التواصل، إن عمليات إخماد الحرائق متواصلة منذ الثلاثاء في عدة مناطق.

وتعدّ هذه الحرائق الأولى من حجمها هذا العام في الجزائر.

والعام الماضي شهدت عدة محافظات حرائق وُصفت بالأكبر في تاريخ البلاد، تسببت بوفاة 69 شخصاً، بينهم 28 عسكرياً، إلى جانب خسائر مادية ضخمة، والتسبب بإتلاف نحو 100 ألف هكتار.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت السلطات سلسلة قرارات لمنع تكرار حرائق الغابات، منها تجميد نشاط إنتاج الفحم بصفةٍ مؤقتة، كما منعت عدة محافظات التجوال داخل الغابات، كما أعلنت عزمها استئجار طائرات إطفاء هذا العام، بانتظار اقتناء 6 أخرى يجري التفاوض بشأنها مع مصنّعين.