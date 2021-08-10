الحرائق تصل القطب المتجمد الشمالي

للمرة الاولى في التاريخ، وصل دخان الحرائق المندلعة في غابات بمنطقة سيبيريا الروسية إلى القطب الشمالي فيما قالت مصادر روسية انه ومع تسجيل درجات حرارة قياسية فيها، شهدت المنطقة المذكورة حرائق فيها وهو ما يثير القلق من التغيرات المناخية.

المناخ يتغير في القطب الشمالي

واكد نائب وزير الموارد الطبيعية ورئيس هيئة الغابات في روسيا، سيرغي أونوبريينكو إن المناخ يتغير بسرعة ويأتي كل عام بمفاجآت جديدة. أما حرائق الغابات فزحفت تدريجيا نحو الشمال وبلغت منطقة أقصى شمال روسيا حيث لا يدوم الصيف البارد عادة أكثر من شهرين.

ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية عن، سيرغي أونوبريينكو، قوله إن الغابات تشتعل حتى في منطقة القطب الشمالي التي لم تشهد أبدا تلك الظواهر الطبيعية. ومضى قائلا إن مناطق سيبيريا والشرق الأقصى وخاصة ياكوتيا ومنطقة بايكال شهدت درجة حرارة غير مسبوقة، ما أدى إلى نشوب الحرائق في الغابات التي لم يتم إطفاؤها بعد في بعض المناطق.

احتمال تصاعد النيران

وحذر خبراء أرصاد جوية روس من احتمال تصاعد النيران أكثر وأدت الحرائق المندلعة منذ يوليو/ تموز الماضي في سيبيريا، لتحويل نحو 3 ملايين هكتار من الغابات إلى رماد.

وبحسب وكالة الغابات الروسية، فإن الحرائق متواصلة في مساحة مليون و572 ألف هكتار بـ 196 نقطة، 111 منها في ياقوتستان، و27 بمنطقة إيركوتسك.

ودفع الحر الشديد الذي شهدته منطقة القطب الشمالي ببعض سكانها إلى السباحة في أغسطس الماضي ببحار المحيط المتجمد الشمالي المتحررة من الجليد.

