  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الحرائق تلتهم الغابات في اليونان (فيديوهات)

الحرائق تلتهم الغابات في اليونان (فيديوهات)

منشور 05 آب / أغسطس 2021 - 12:43
حرائق في اليونان
أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة بأنحاء اليونان خلال الأيام الأخيرة

تستمر حرائق الغابات في مختلف أنحاء اليونان بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي أدت لأكثر من 150 حريق خلال الأيام الأخيرة، حيث أمرت السلطات اليونانية بإجلاء المزيد من السكان بجزيرة قرب أثينا.

وتحاول فرق الإطفاء اليونانية إخماد حريق قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري، وقالت وزيرة الثقافة، لينا ميندوني، لتلفزيون (إيه.إن.تي1) إن رجال الإطفاء تمكنوا على ما يبدو من إنقاذ موقع أولمبيا القديم ودرء الخطر عن الكنوز الأثرية، بعدما كافحوا الحريق طوال الليل.

وأمرت السلطات اليونانية بإجلاء المزيد من السكان من إيفيا اليوم الخميس، فيما قرعت الكنائس أجراسها، محذرة من اقتراب الحريق. ينما أخليت قريتان في منطقة بيلوبونيز أمس الأربعاء.

ويعمل في المنطقة أكثر من 170 من رجال الإطفاء مستخدمين 52 عربة إطفاء وست طائرات.

وأججت درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية، والرياح العاتية، أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة بأنحاء اليونان خلال الأيام الأخيرة، لتنضم اليونان إلى تركيا ومناطق أخرى على البحر المتوسط، المبتلية بمثل هذه الحرائق.

وجرى إخلاء أكثر من عشر قرى على جزيرة إيفيا قرب أثينا منذ يوم الثلاثاء، وأنقذ قارب نحو 85 شخصا من أحد الشواطئ، فيما التهمت النيران أشجار الصنوبر وأطلقت سحبا من الرماد والدخان في الهواء. واكتست السماء في أثينا على بعد أميال بلون داكن.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...