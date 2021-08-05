الحرائق تلتهم الغابات في اليونان (فيديوهات)

تستمر حرائق الغابات في مختلف أنحاء اليونان بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي أدت لأكثر من 150 حريق خلال الأيام الأخيرة، حيث أمرت السلطات اليونانية بإجلاء المزيد من السكان بجزيرة قرب أثينا.

وتحاول فرق الإطفاء اليونانية إخماد حريق قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري، وقالت وزيرة الثقافة، لينا ميندوني، لتلفزيون (إيه.إن.تي1) إن رجال الإطفاء تمكنوا على ما يبدو من إنقاذ موقع أولمبيا القديم ودرء الخطر عن الكنوز الأثرية، بعدما كافحوا الحريق طوال الليل.

وأمرت السلطات اليونانية بإجلاء المزيد من السكان من إيفيا اليوم الخميس، فيما قرعت الكنائس أجراسها، محذرة من اقتراب الحريق. ينما أخليت قريتان في منطقة بيلوبونيز أمس الأربعاء.

This is one of the fires in Greece, on the island of Evia. It’s not a disaster movie, it’s the very real climate disaster.pic.twitter.com/ydRp9ljEME — Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) August 4, 2021

ويعمل في المنطقة أكثر من 170 من رجال الإطفاء مستخدمين 52 عربة إطفاء وست طائرات.

وأججت درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية، والرياح العاتية، أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة بأنحاء اليونان خلال الأيام الأخيرة، لتنضم اليونان إلى تركيا ومناطق أخرى على البحر المتوسط، المبتلية بمثل هذه الحرائق.

В Греции высокая температура спровоцировала огромные пожары



В некоторых регионах температура превысила 45 градусов.#Greece #fire pic.twitter.com/tv8I4bN04G — Протесты в мире (@worldprotest_tg) August 4, 2021

وجرى إخلاء أكثر من عشر قرى على جزيرة إيفيا قرب أثينا منذ يوم الثلاثاء، وأنقذ قارب نحو 85 شخصا من أحد الشواطئ، فيما التهمت النيران أشجار الصنوبر وأطلقت سحبا من الرماد والدخان في الهواء. واكتست السماء في أثينا على بعد أميال بلون داكن.