الحرس الثوري: الإمارات ستواجه نفس مصير السعودية

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أن "موازين القوى في اليمن تسير لصالح اليمنيين، مشيرا إلى أن السعودية تتعرض بشكل مستمر لضربات اليمنيين

وقال سلامي، في تصريحات مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "الإمارات قلقة من الحوثيين، وإذا اشتعلت عملياتهم ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "أمريكا لا يمكنها إنقاذ السعودية ومنع هزيمتها أمام المجاهدين اليمنيين وهي مضطرة لمغادرة المنطقة تدريجيا"، مؤكدا أن "أمريكا غير قادرة على التدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة كما في السابق وأصبحت الآن على هامش تطورات المنطقة".

وتقود السعودية، منذ الـ 26 من مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة