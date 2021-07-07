ايران تزيح الستار عن صاروخ "ألماس"

أزاح الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الستار عن راجمة أرضية لإطلاق صاروخ "ألماس" المضاد للدبابات، ضمن مراسم تسلم أسلحة بحضور قائد الحرس، اللواء حسين سلامي.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن "القوات البرية في الحرس تسلمت صواريخ دقيقة، ومروحيات استطلاع، ومروحيات هجومية، وطائرات استطلاع، ومسيرات هجومية بعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع و مضادة للدبابات، وقنابل، وقاذفات دقيقة، وسيارات عسكرية".

من جانبه، قال اللواء حسين سلامي: "قواتنا المسلحة باتت تملك طائرات مسيرة متطورة ودبابات حديثة وقوة نارية هائلة"، إذ كان الحرس الثوري كشف سابقا عن النسخة الجوية من راجمة الصاروخ "ألماس" والتي يتم تركيبها على مسيرة "أبابيل 3"، وصاروخ "ألماس" هو صاروخ مضاد للدبابات يبلغ مداه 8 كيلومترات.

وأضاف سلامي: "نحن من سنختار ساحة الحرب وطبيعتها اذا واجهنا الأعداء، سياستنا دفاعية لكن استراتيجيتنا هجومية"، مشيرا إلى أنهم "قادرون على إرباك صفوف العدو في مهده".

وأكمل: "استراتيجيتنا البديهية تقوم على هزيمة العدو في مصدر عدوانه".

ولفت قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن "الشباب الإيرانيين نجحوا في توسيع محور المقاومة ليشمل سوريا ولبنان والعراق واليمن، وأغلقوا على العدو كل الثغرات"، مؤكدا أن "أبناء ايران لن يسمحوا للأعداء بالتغلغل الى داخل البلاد". (RT)