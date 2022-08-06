الحرس الثوري وحزب الله: اسرائيل ستدفع ثمن عدوانها على غزة

أكد قائد الحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي، أن اسرائيل ستدفع ثمنا باههظا جراء عدوانها على قطاع غزة.

وقال سلامي خلال لقاءه بالامين العام لحركة الجهاد زياد النخالة بان اسرائيل وقدراتها العسكرية الى زوال

بدوره وصف "حزب الله" اللبناني إسرائيل بـ"الدولة المجرمة"، مؤكدا أن "قتل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول منطقة شمال قطاع غزة، تيسير الجعبري "عمل إجرامي لا يمكن أن يمر دون عقاب".

وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر": "يجب أن نعرف أن إسرائيل مجرمة وعدوانية، وقتل الجعبري في حي سكني مع شهداء بينهم طفل وعشرات الجرحى هو عمل إجرامي لا يمكن أن يمر من دون عقاب، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا العقاب".

وأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم السبت، مواصلة العملية العسكرية على قطاع غزة .

وأجرى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس تقييما للوضع صباح اليوم السبت بمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات الحكومة، ورئيس الشعبة الأمنية - السياسية في وزارة الأمن.

وأوعز وزير الأمن الإسرائيلي مواصلة العمليات الهجومية في غزة.