الحرس الثوري يقصف مواقع المعارضة الإيرانية في كردستان العراق (فيديوهات)

استهدف الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كدرستان العراق، حيث نشرت مواقع مقربة من الحرس الثوري مقاطع فيديو تظهر قصف تلك المواقع في مدينتي جلال أباد وبالكيتي.

ويأتي ذلك القصف غداة تحذير القائد في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد تقي أوصانلو، من أنه "يجب طرد الجماعات الإرهابية من المنطقة الشمالية للعراق.

ونقل موقع "انتخاب" عن الحرس الثوري قوله في بيان إن "وحدة الصواريخ في قوة الجو فضاء بالتعاون مع وحدة المسيرات في القوة البرية للحرس، استهدفت مقرا لتدريب الجماعات المسلحة الإرهابية العميلة بسبعة صواريخ أرض أرض قصيرة المدى" أمس الأربعاء 8 سبتمبر.

ونشرت قنوات محسوبة على الحرس الثوري مقاطع من استهداف ما قيل أنه مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني من المعارضة الإيرانية المسلحة في مدينة جلالة بإقليم كردستان العراق.

من ضربات اليوم على مقرات الإرهابيين في كردستان العراق https://t.co/3vExJJoyz1 — Iranian military arabic (@iranianmil_ar) September 9, 2021

وذكرت قناة "روداو" صباح اليوم الخميس أن الحرس الثوري الإيراني قصف بطائرات مسيرة وبالمدفعية مواقع للأحزاب الكردية الإيرانية في ناحية سيدكان بمنطقة بالكايتي التابعة لمحافظة أربيل.

وقال قائممقام قضاء سوران هلكورد نجيب، إن "القصف لم يوقع خسائر بشرية بين المدنيين"

وحسب "روداو"، فإن الحرس الثوري استخدم طائرات مسيرة لقصف مناطق من ناحية سيدكان وقضاء جومان يتواجد فيها عناصر بيشمركة تابعون لأحزاب كردستان إيران.