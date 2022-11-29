الحرس الثوري يهدد لاعبي المنتخب الايراني في مونديال قطر

تحدثت مصادر اعلامية اميركية عن سبب التحول في المنتخب الايراني واعدائه النشيد الوطني في مباراته الثانية مع ويلز ، بعد ان امتنع عن ذلك في مباراته الاولى مع بريطانيا في اطار مسابقة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر

وقال شبكة «سي إن إن» الأميركية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ مطّلعة، أن الحرس الثوري الايراني مارس تهديدات وضغوطاً على لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم عبر تهديد أسرهم بالسجن والتعذيب إذا صدر سلوك احتجاجي من اللاعبين ، كما استدعي اللاعبين للقاء عناصر من الحرس الثوري وتم ابلاغهم بأن أسرهم ستواجه «السجن والتعذيب» إنْ لم يردّدوا النشيد الوطني، أو إذا انضموا إلى أي احتجاج سياسي ضد النظام او تضامنو مع المنتفضين ضد النظام الحاكم

وتقول المصادر المشار اليها انه تم تجنيد عشرات الضباط من «الحرس الثوري» الإيراني لمراقبة اللاعبين الإيرانيين واكدت ان تعليمات صدرت للاعبين بعدم الاختلاط خارج الفريق أو لقاء أجانب

وانعكست التوترات في إيران - على ملاعب كأس العالم، وركض احد المحتجين الايطاليين يوم الاثنين داخل الملعب اثناء مباراة البرتغال والاورغواي حاملا شعار الحرية للمرأة الايرانية ، كما رفع عشرات المشجعين قميص يحمل اسم مهسا اميني الضحية التي لقيت حتفها على ايدي شرطة الاخلاق الايرانية وعلى اثر ذلك اندلعت احتجاجات اسفرت عن مقتل اكثر من 600 شخص