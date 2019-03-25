الحريري يخضع لعملية “قسطرة قلب” في باريس

رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري

خضع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الإثنين لعملية قسطرة قلب وتركيب دعامة بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وأفاد الطبيب الخاص للحريري، عصام ياسين، في بيان أن العملية استغرقت قرابة الساعة في المستشفى الأمريكي بباريس، وتكللت بالنجاح.

وأضاف أن الحريري (48 عاما) “في حالة صحية جيدة”، وأن الإجراء الطبي “تم على سبيل الوقاية”.

ولفت إلى أن الحريري سيغادر المستشفى إلى منزله في باريس مساء اليوم.

من جانبه، أجرى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اتصالا بالحريري؛ حيث اطمأن على سلامته بعد خضوعه لعملية قسطرة بالقلب، حسب بيان للمكتب الإعلامي لبري