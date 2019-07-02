الحريري يرجئ اجتماع الحكومة بعد إطلاق النار على الوزير الغريب

ارجأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عقد جلسة الحكومة لمدة 48 ساعة، حتى تهدأ الأوضاع عقب واقعة إطلاق نار على الوزير الدرزي صالح الغريب، والتي اسفرت عن مقتل اثنين من مرافقيه، مؤكدا انه ستتم محاسبة كل من ارتكب الجريمة.

وقال الحريري في كلمة نقلها التلفزيون "تُهمنا النتيجة وأن يذهب من ارتكب الجريمة إلى القضاء الذي سيكون حاسما".

وأضاف: "كلنا منفتحون كي نجد الحلول، ونطلب من الإعلام عدم تضخيم الأمور، نافيا أن يكون وزراء "تكتل لبنان القوي" عطلوا نصاب جلسة مجلس الوزراء، ومؤكدا أنه هو من ارتأى تأجيلها لتنفيس الاحتقان.

وكان وزير شؤون النازحين اللبناني صالح الغريب، قال إنه تعرض لمحاولة اغتيال، في منطقة جبل لبنان الجنوبي.

وأدى الهجوم إلى سقوط قتيلين وجريح، وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن"موكب الوزير صالح الغريب تعرّض ﻹطلاق نار كثيف من قبل مسلحين.

وجاءت الحادثة في وقت تشهد فيه منطقة جبل لبنان الجنوبي توترا كبيرا على خلفية جولة كانت مقررة لوزير الخارجية جبران باسيل أثارت اعتراض معارضيه، لا سيما في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي عمد مناصروه إلى قطع عدد من الطرقات احتجاجا على الزيارة.

