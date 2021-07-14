الحريري يقدم تشكيلته الحكومية الى عون

قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري قائمة تشكيلة من 24 وزيرا لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي سيرد جوابه غدا الخميس وذلك بعد اكثر من 9 اشهر على فشل الرئيس المكلف من التشكيل بسبب تعنت الرئيس اللبناني وحزب الله من التعاون معه

واعتبر الحريري التشكيلة "يمكن أن تقوم بالبلد وأن تعمل جديا على وقف الانهيار".



التشكيلة حسب المبادرة الفرنسية

واشار الحريري عقب اجتماعه بالرئيس عون ان التشكيلة التي قدمها جاءت وفق المبادرة الفرنسية وهي حكومة تكنوقراط اي من اصحاب الاختصاص

وقال الحريري انه سينتظر جوابا نهائيا من الرئيس عون

وجاء اللقاء بعد قليل من زيارة الحريري الى القاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي ، وبعد اشاعات قوية توحي بانه سيعتذر عن تقديم التشكيلة الحكومية ، والاستمرار بالتكليف، فيما تفيد المعلومات ان الحريري رفض تقديم قائمة التنازلات التي عمل عون وحزب الله على فرضها عليه خلال الاشهر الماضية