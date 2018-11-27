الحريري ينفي رفض لبنان الهبة الروسية

سعد الحريري

أكد مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قبول بلاده عرض المساعدات الروسي الذي شمل ملايين الأعيرة النارية التي للشرطة، نافيا تقارير تحدثت عن رفض لبنان ذلك العرض.

وجاء هذا التصريح تعليقا على ما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية أمس الاثنين، إذ أكدت أن الذخيرة كانت معروضة على الجيش اللبناني وأنه جرى رفضها تحت ضغط الولايات المتحدة.

وأشار المكتب الإعلامي للحريري في بيان له إلى أن الخبر الذي نشرته جريدة الأخبار "عار عن الصحة".

وأضاف: "يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يؤكد أن الخبر عار من الصحة، وأن الجانب الروسي قد تبلغ الموافقة على تسلم الهبة التي ستذهب للزوم قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري أن الجيش رفض العرض قائلا إن الرفض جاء لأسباب فنية متعلقة بنوعية الأسلحة التي يستخدمها الجيش اللبناني ولا علاقة له بالسياسة.

وفي وقت سابق ذكر مصدر سياسي لبناني رفيع لـ"رويترز" أن الرفض "جاء بذريعة أن لبنان لا يحتاج هذه الأنواع من الأسلحة والذخيرة لكن السبب (الحقيقي) وراء ذلك ربما كان الضغط من الولايات المتحدة".

والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للجيش اللبناني، إذ منحته ما يزيد على 1.5 مليار دولار من المساعدات منذ عام 2006.