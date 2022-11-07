الحكم بالاعدام على إسلام محمد قاتل الطالبة سلمى بهجت

حكمت محكمة جنايات الزقازيق، الإعدام إسلام محمد المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فتاة الشرقية”حيث احالت المحكمة اوراق القضية الى مفتي الجمهورية

وعقدت المحكمة وسط اجراءات امنية مشددة ومنعت دخول المحكمة الا لمن يحمل تصريحا بذلك كما اقامت بوابات الكترونية امنية وحواجز للشرطة ، وحكم على اسلام محمد بوجود وحضور عائلة المجني عليها

وكان فريق الدفاع قد ادعى ان الجاني يعاني من خلل عقلي في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل الفتاة بطريقة وحشية.

الا ان المحكمة تسلمت تقرير الطب الشرعي الذي اكد "إن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا"

وقالت التحقيقات ان المتهم بيَّت المتهم النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روح الضحية بعد رفضها وذويها خطبتها له وقالت العائلة ان الرفض بناءا على "شذوذ أفكاره، وسوء سلوكه"