مصر: البدء في محاكمة قاتل الطالبة سلمى بهجت

اتخذت السلطات المصرية تعزيزات امنية صارمة في محيط محكمة جنايات الزقازيق بوضع حواجز حديدية وتم منع تواجد المواطنين في المكان بالاضافة الى نشر بوابات إلكترونية ومنع دخول قاعة المحكمة إلا لحاملي تصاريح الدخول لمحكمة استئناف المنصورة بالتزامن مع وصول المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة الشرقية”

واقتيد “إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور” قاتل زميلته الطالبة سلمى بهجت الى المحكمة حيث اقدم في يوم 8 أغسطس 2022 على توجيه 19 طعنة للمجني عليها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة

ووفق المعلومات التي صدرت عقب الحادثة فقد جرى ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة، واقر قتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لعزوفها عن الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك

وقالت التحقيقات ان المتهم وضع مخططا لقتلها تقصى فيه مواعيد ترددها على المكان الي قتلها فيه وقد أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها