الحكم على سلمى الشيمي بالحبس لعامين بسبب مقاطع فاضحة

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية معاقبة الموديل والناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي سلمى الشيمي بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو تحوي إيحاءات وحركات منافية للآداب.

واقرت البلوغر والموديل سلمي الشيمي 25 عاما بعرضها صورا ومقاطع فيديو تحتوي على العديد من الإيحاءات المخلة والحركات المنافية للآداب بهدف زيادة أعداد متابعيها وذلك خلال التحقيق

واعتقلت قوات الأمن القبض على سلمى الشيمي التي ظهرت في زي فرعوني امام الاهرامات وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت، أن جلسة التصوير تمت داخل منطقة هرم سقارة، وتم القبض على 2 من مفتشي وزارة الآثار، و4 من أفراد الأمن ممن كانوا موجودين وقت التقاط الصور، حيث لم تحصل المتهمة على تصريح لجلسة التصوير

وبعد فشلها في دخول عالم الفن، لجأت سلمى الشيمي إلى احتراف إنشاء محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك، وكانت تستعرض بجسدها خلال الفيديوهات وقد اعترفت بانها حصلت على اموال كثيرة من وراء هذا العمل

بعد تخرجها من كلية التمريض، وفيما كان سوق السوشيال ميديا يدر عليها الاموال الباهظة ، قررت اجراء عمليات تجميل وبدأت أول عملية في سن الـ25 ثم أجرت 9 عمليات أخرى.

تهمة البلوغر سلمى الشيمي وفق ما افادت وسائل اعلام مصرية نقلا عن لوائح الاتهام هي تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور، وتقرر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لها في الموعد القانوني.