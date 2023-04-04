المخرجون رفضو سلمى الشيمي فلجأت الى المحتوى الخليع

في اطار محاربتها للمحتوى الهابط الداعي للفسق والفجور، تحقق الشرطة المصرية مع الموديل ونجمة التيك توكر الشهيرة سلمى الشيمي 29 عاما التي اعتقلت امس الاثنين بتهمة "تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع".

الموديل الشهيرة التي انتشرت صورها ترتدي ملابس فرعونية في منطقة الاهرامات اقرت ان البعض اغراها واغواها بعد ان كال المديح لما تعتبره جمال جسدها وان بامكانها استثمارة وقالت "قالي انتي جميلة وحرام جسمك ده ما تمثليش وتبقى نجمة".

وتقول ان الجميع في كلية الصيدلة حيث كانت تدرس كان يتغزل بجسدها وقالت انه كان ملفت للجميع واغرتها عبارات الغزل ودعاها البعض لاحتراف التمثيل لكن محاولاتها باءت بالفشل وتقول:

"حاولت أمثل أكثر من مرة وتواصلت مع ناس كتير ومخرجين ومنهم مخرج شهير قفل الباب في وشي وقالي انتي متنفعيش خالص".

بعد فشلها في دخول عالم الفن، لجأت سلمى الشيمي إلى احتراف إنشاء محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك، وكانت تستعرض بجسدها خلال الفيديوهات وقد اعترفت بانها حصلت على اموال كثيرة من وراء هذا العمل

بعد تخرجها من كلية التمريض، وفيما كان سوق السوشيال ميديا يدر عليها الاموال الباهظة ، قررت اجراء عمليات تجميل وبدأت أول عملية في سن الـ25 ثم أجرت 9 عمليات أخرى.

تهمة البلوغر سلمى الشيمي وفق ما افادت وسائل اعلام مصرية نقلا عن لوائح الاتهام هي تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور، وتقرر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لها في الموعد القانوني.

وتحفظت جهات التحقيق على هاتف سلمى الشيمي المحمول لفحص ما به من بيانات، وأمرت بالتحفظ على أدوات التصوير التي استخدمت في اللقطات المسيئة وارسلت صورها الخليعة ، وكاميرا تصوير، وهاتف محمول، استخدما في التقاط جلسة تصوير إلى خبراء تنكولوجيا المعلومات لفحصها وبيان استخدامها.

يشار الى ان سلمى الشيمي اعتقلت في العام 2020 عندما نشرت جلسة تصوير بمنطقة الأهرامات