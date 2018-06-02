الحكومة الاردنية ترفض سحب مشروع قانون ضريبة الدخل

تظاهرة في عمان رفضا لتعديلات قانون ضريبة الدخل

قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي يوم السبت إنه لن يسحب مشروع قانون للضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي مرفوع إلى البرلمان حاليا على الرغم من مطالب نقابات واحتجاجات على رفع الأسعار.

لكن الملقي قال إن الحكومة ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص بشأن القانون وإنها ستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة في مشروع القانون.

وقرر مجلس النقباء تنفيذ اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا احتجاجا على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء علي العبوس عقب اجتماع طارئ لمجلس النقباء، أن الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع الذي لم يتم التوصل الى اتفاق مع الحكومة حولة.

واضاف أن اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء د.هاني الملقي ورئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة أثمر عن موافقة الحكومة على تعديل نظام الخدمة المدنية، من خلال لجنة تضم ممثلين عن النقابات المهنية من المقرر أن تنهي أعمالها قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

واكد العبوس ان النقابات المهنية مع الحوار الذي يؤدي إلى تحقيق مطالبها، الا انها متمسكة بمطلبها بضرورة سحب مشروع القانون.