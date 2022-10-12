الحكومة الاسرائيلية تصادق على اتفاق الترسيم مع لبنان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد الأربعاء، ان اعضاء حكومته صادقوا بأغلبية كبيرة مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، على أن يعرض على الكنيست (البرلمان) لإقراره نهائيا.

وقال مكتب لبيد في بيان ان أعضاء الحكومة اعربوا عن "تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة”، مضيفا انهم كذلك "وافقوا على مقترح رئيس الوزراء بعرضه على الكنيست”.

واوضح البيان أن “الجهات المختصة استعرضت أثناء الجلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي”، و”سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به” على الكنيست مساء الاربعاء.

وبعد اسبوعين “يُقدّم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه”.

"اتفاق تاريخي"

وكان لبيد اعلن الثلاثاء إن اسرائيل ولبنان “توصلا إلى اتفاق تاريخي”، مضيفا ان الاتفاق “سيعزّز أمن إسرائيل، ويضخّ مليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية”.

كما أعلنت الرئاسة اللبنانية الثلاثاء أن “الصيغة النهائية للاتفاق… مرضية للبنان لا سيما أنها تلبي المطالب اللبنانية”، و”حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية”.

وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء بالاتفاق الذي توسطت فيه بلاده، ووصفه بأنه “اختراق تاريخي”، وحضّ كل الأطراف على التقيّد به.

وساعد الاتفاق إسرائيل ولبنان على تسوية خلافهما الذي استمر طويلا حول استخراج الغاز في البحر المتوسط، حيث انه يمكن لحقول الغاز الموجودة في هذه المنطقة أن تخفف من حدة أزمة الطاقة الحالية في أوروبا.