الحكومة السودانية تكشف الدول التي تساعدها في أزمتها

الرئيس السوداني عمر البشير

كشفت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، تلقيها دعما من ست دول، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، وسط احتجاجات شعبية تندد بالأوضاع الاقتصادية وتطالب برحيل الرئيس عمر البشير.

وبحسب وزير الدولة في وزارة الخارجية أسامة فيصل فإن الدول التي قدمت مساعدات للسودان مؤخرا هي: “قطر، والكويت، ومصر، وتركيا، والصين، وروسيا”.

وأفادت صحيفة “السوداني “أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر سوداني بتلقي الحكومة السودانية دعماً كبيراً من دول عربية ودول كبرى.

ونقلت الصحيفة عن المصدر، إن الدعم عبارة عن وقود وقمح، يكفي البلاد لعدة أشهر، سيتم الإعلان عنه قريباً.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية.

كانت احتجاجات قد اندلعت في كانون ثاني/ يناير الماضي للقضايا ذاتها مع استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في الخرطوم.

ووقعت احتجاجات مشابهة في السودان في أواخر عام 2016 بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود.

وقال رئيس الجمهورية عمر البشير، في خطاب بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى الاستقلال الـ63 ، الاثنين الماضي إن بلاده “تمر بظروف اقتصادية ضاغطة لأسباب خارجية وداخلية، وأضرت بشريحة واسعة من المجتمع”.