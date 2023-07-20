الحكومة العراقية: القبض على المتورطين بإحراق السفارة السويدية

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس عن نجاحها في إلقاء القبض على المتورطين في حرق مبنى السفارة السويدية في بغداد، حيث قامت بتحويلهم إلى القضاء لمحاسبتهم على جريمتهم.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني، الذي قرر أيضًا إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق بشأن هذه الحادثة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأعادت الحكومة العراقية تأكيد التزامها بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية والسفارات في بلادها، وأكدت أنها ستقوم بالتصدي لأي اعتداء يستهدف هذه المنشآت الدبلوماسية.

كما أبلغت الحكومة العراقية نظيرتها السويدية عبر القنوات الدبلوماسية بقرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن على أراضيها، وكذلك منح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير.

وشددت الحكومة العراقية في اجتماع مجلس الوزراء على أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تنتهك المواثيق والأعراف الدولية التي تؤكد على احترام الأديان والمعتقدات، وتشكل تهديدًا على السلم والأمن، كما تحرض على ثقافة العنف والكراهية.

وختم بيان مجلس الوزراء العراقي بأن العراق يُدين استمرار السلطات السويدية في اتخاذ مواقف مستفزة تجاه عقائد الآخرين ومقدساتهم، ويطالب بتوخي الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين جميع الدول والشعوب.

وأقدم محتجون عراقيون على اقتحام السفارة السويدية في العاصمة بغداد فجر اليوم الخميس، وأضرموا النيران في المبنى بعد أقل من ساعة من دخولهم إليه، فيما أظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة النيران من السفارة، فيما هتف المحتجون باسم القرآن.

ويأتي هذا الاحتجاج الغاضب ردًا على قرار السلطات السويدية بالموافقة على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث قام المئات من المحتجين العراقيين بالتوجه نحو السفارة السويدية ببغداد للتعبير عن غضبهم إزاء هذا القرار المثير للجدل.



