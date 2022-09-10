الحكومة العراقية تحذر المواطنين بعد هزة ارضية ضربت السليمانية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة قضاء حلبجة بمحافظة السليمانية العراقية من دون الاعلان عن وجود ضحايا

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان إن "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية اليوم في محافظة السليمانية".

وأشارت إلى أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:33:05 مساء السبت بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 3،2 درجة وتبعد 16 كم شمال غرب حلبجة من محافظة السليمانية".

وأضافت: "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".