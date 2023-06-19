الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية أمام نائب امير البلادولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

ويتمتع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بممارسة بعض صلاحيات الأمير الدستورية ومنها تعيين رئيس الوزراء، لأعضاء الحكومة: وقال للحكومة "أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح" ودعا الى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.

وتتكون الحكومة من 15 وزيرا، وقد احتفظ الشيخ سالم الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية والشيخ طلال الخالد الصباح وزيرا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرا المالية، الشيخ أحمد الفهد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، ودخل رجل الاقتصاد سعد البراك وزيرا للنفط.

وقال ولي العهد الكويتي للحكومة الجديدة : "تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم وأطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة".

وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة في اعقابالانتخابات النيابية ليتم تكليف حكومة جديدة، ويشار الى ان الانتخابات التشريعية الكويتية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة،