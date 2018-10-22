الحكومة الكويتية تعيد الجنسية للعوضي والعجمي

ولم تعد الجنسية، حتى الآن، لرئيس تحرير صحيفة عالم اليوم أحمد الجبر الشمري، ومعارضين آخرين.

تقدمت الحكومة الكويتية خطوة واسعة باتجاه المعارضة واعادت الجنسية إلى تسعة أشخاص، بعضهم معارضون سياسيون، وبعضهم الآخر أقارب لهم، كانت قد سحبت منهم بسبب مشاركتهم في الحراك الكويتي المعارض عام 2014، والذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب مرسوم الصوت الواحد، وعدم محاسبة الوزراء المتورطين في قضايا فساد.

وأعادت الحكومة الجنسية للداعية الإسلامي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين الشيخ نبيل العوضي، والذي يعد ممنوعاً من دخول السعودية والامارات بتهمة التعاطف مع المعتقلين السعوديين، والإعلامي المعارض سعد العجمي، والذي عمل مراسلاً لقناة العربية، وعضواً في حركة العمل الشعبي (حشد)، التي يرأسها الزعيم البرلماني مسلم البراك، ومسعد الخثية، والذي ينتمي لقبيلة مطير، إحدى أكبر القبائل المشاركة في الحراك الشعبي المعارض. وفق ما اوردته صحيفة العربي الجديد القطرية

ولم تعد الجنسية، حتى الآن، لرئيس تحرير صحيفة عالم اليوم أحمد الجبر الشمري، ومعارضين آخرين.

وجاء مرسوم إعادة الجنسيات بعد اجتماع الأحد بين الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والنائب الذي تولى مهمة المفاوضات في ملف الجنسيات والمعتقلين الحميدي السبيعي.