الحكومة المصرية تنفي شائعات منها مراقبة المواطنين إلكترونيا

الحكومة المصرية تنفي شائعات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بيانا للرد على 13 شائعة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، خلال الفترة من 26 فبراير الماضي حتى 5 مارس الجاري.

والشائعات الـ13 التي رصدتها ونفتها الحكومة هي:

-مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

-نقص المستلزمات الطبية في أقسام الحروق داخل المستشفيات الجامعية.

- إجراء امتحان الصف الأول الثانوي المقرر في شهر مارس ورقيا دون التابلت.

- إقرار الصينية لغة أجنبية إجبارية في الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد.

- إلغاء القصة في اللغة العربية للصف الأول الثانوي

- انهيار إحدى المدارس الابتدائية في محافظة المنيا.

- تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسرياً.

- تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للبنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة.

- صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

- بيع حديقة هابي لاند المنصورة بالمزاد العلني.

- إصدار محافظة بورسعيد بطاقات استيرادية جديدة.

- إصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية في محافظة الشرقية.

- هروب تمساح من حديقة الحيوان في الجيزة.

ونفت الحكومة المصرية جميع الشائعات السابقة، والتي يتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشرها مواقع إلكترونية.