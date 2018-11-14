رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى منع تنظيم "داعش" من اختراق الصفوف في المدن العراقية المحررة.

وقال الحلبوسي في كلمة له، تابعتها RT "نشيد بجهود القوات الأمنية والمنظمات المختصة التي ساهمت بعودة الحياة إلى مدن الأنبار وجامعتها ودعمت الحكومة المحلية خلال هذه المرحلة".

وأوضح أنه "يجب أن لا تغيب عيوننا عن الحالة الأمنية ‏في البلاد ونعمل على ترسيخها بشكل يضع الأسس الرصينة لاستقرار يجلب الاستثمار"‏.

وأضاف أن "ما حصل أمس الأول في الكرمة أمر مؤسف وخرق أمني غير مقبول ينبغي التحقيق في ملابساته فورا وعدم السماح لهذا التنظيم المجرم باختراق صفوفنا من جديد بعد أن دفعت مدننا ثمنا باهظا في المواجهة والتحرير".