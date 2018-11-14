الحلبوسي يدعو إلى منع "داعش" من اختراق المناطق المحررة
رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي
دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى منع تنظيم "داعش" من اختراق الصفوف في المدن العراقية المحررة.
وقال الحلبوسي في كلمة له، تابعتها RT "نشيد بجهود القوات الأمنية والمنظمات المختصة التي ساهمت بعودة الحياة إلى مدن الأنبار وجامعتها ودعمت الحكومة المحلية خلال هذه المرحلة".
وأوضح أنه "يجب أن لا تغيب عيوننا عن الحالة الأمنية في البلاد ونعمل على ترسيخها بشكل يضع الأسس الرصينة لاستقرار يجلب الاستثمار".
وأضاف أن "ما حصل أمس الأول في الكرمة أمر مؤسف وخرق أمني غير مقبول ينبغي التحقيق في ملابساته فورا وعدم السماح لهذا التنظيم المجرم باختراق صفوفنا من جديد بعد أن دفعت مدننا ثمنا باهظا في المواجهة والتحرير".
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- التهافت على شراء الصحون اللاقطة في المناطق المحررة شرقي الموصل
- العبادي يدعو إلى تشكيل قوات وطنية موحدة تحمي البلاد
- الموصل: منع سكان 7 أحياء من الجانب الشرقي من مغادرة منازلهم
- خسائر داعش بالارقام.. الجبوري يدعو لمصالحة عشائرية بعد استعادة الموصل
- ماكرون يدعو العبادي إلى حماية وحدة العراق ومراعاة حقوق الأكراد