الحوثيون: سيطرنا على محافظة الجوف بالكامل

لم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة اليمنية حول ما أعلنه الحوثيون بشأن السيطرة على محافظة الجوف.

أعلن الحوثيون الأحد، أنهم سيطروا بالكامل على محافظة الجوف شمال اليمن، بعد "عملية عسكرية واسعة"، ضد القوات الحكومية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن في مؤتمر صحفي في صنعاء "أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية عملية عسكرية واسعة (ضد القوات الحكومية في الجوف)، تحت مسمى (عملية فجر الصحراء)".

وأضاف: "نجحت قواتنا المسلحة في تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بالمحافظة، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 1200 كيلومتر مربع".

وأردف: "مع تكبيد قوات العدو خسائر فادحة (لم يوضحها) واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة".

وأضاف: "بهذا تكون محافظة الجوف قد تحررت بالكامل عدا بعض المناطقِ الصحراوية".

وأفاد بأن قوات الجماعة "لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية خلال الفترة المقبلة ضمن دفاعها المشروع عن الشعب والوطن".

وأشار إلى امتلاك "الخيارات المناسبة للتصدي للعدوِ المجرم والرد على كل جرائمه واعتداءاته".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة اليمنية حول ما أعلنه المتحدث الحوثي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية عام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.