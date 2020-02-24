الحوثيون: غارات التحالف دمرت مرافق مطار تعز كليا

قالت جماعة الحوثي اليمنية، إن الغارتين اللتين نفذهما التحالف مساء الأحد، أدتا إلى تدمير ما تبقى من مرافق مطار تعز جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عما تسمى وزارة النقل التابعة لحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، نشرته وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وقال البيان إن “طيران التحالف شن مساء الأحد، غارتين على مطار تعز استهدفت الأولى مبنى صالة المطار فيما استهدفت الثانية مرسى الطائرات، وخلفتا أضرارا جسيمة”.

وأضاف أن “الطيران استهدف خلال الفترة الماضية مطار تعز بسلسلة غارات دمرت 60 في المئة من مرافقه فيما أدت غارتا الأحد إلى تدمير كلي لمرافق المطار”.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على التحالف لإيقاف استهداف الأعيان المدنية والأطفال والنساء ورفع الحصار الذي تسبب في أوضاع إنسانية كارثية.

ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر، غير أن التحالف شدد في بيانات سابقة على حرصه تجنيب المرافق المدنية أي هجمات، مقرا بوقوع أخطاء في بعض الغارات الجوية.

ويقع مطار تعز في الجهة الشرقية للمحافظة، ويخضع لسيطرة الحوثيين.

وتوقفت الرحلات الجوية فيه مطلع عام 2015 جراء الظروف الميدانية الناجمة عن الصراع. (الأناضول)