الحوثيون: فرنسا تزود التحالف العربي في اليمن بالسلاح

اتهمت جماعة الحوثي في اليمن، فرنسا، بتزويد التحالف العربي الذي تقوده السعودية بـ”الأسلحة والخبرات” في قتال الجماعة المتهمة بتلقي دعم من إيران.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر نشرها عضو المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة لدى الحوثيين)، محمد علي الحوثي، في ساعة متأخرة مساء الأربعاء.

وقال الحوثي: “فرنسا تقتل أكثر من 38 شخصا بين شهيد وجريح، بقصف مدفعي في سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة شمالي اليمن”.

وأضاف أن “استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة، والقانون الفرنسي يغض طرفه مقابل صفقات السلاح”.

ولم يصدر الجانب الفرنسي أو التحالف العربي تعليقا فوريا بشأن تصريحات القيادي الحوثي. غير أن جماعة الحوثي اتهمت الإثنين الماضي الجيش السعودي بقصف سوق الرقو بمديرية منبه في صعدة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مهاجرون إثيوبيون.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي “الحوثيين” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.