الحوثيون: مستعدون للتفاوض مع التحالف السعودي بشرط

أعلن الحوثيون اليوم الأربعاء، موافقة صنعاء على عقد جولة مفاوضات مع التحالف السعودي في قطر، في حال كان هناك ردود إيجابية من "التحالف" على رسالة قائد حركة أنصار الله للوفد العماني.

وقال القيادي محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى التابع جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبر حسابه على "تويتر": "إذا ردّت دول العدوان بردود إيجابية على رد قائد الثورة على رسالة السلطان العُماني فلا مانع من الجلوس لاستكمال الحوار في قطر

اذا ردت دول العدوان بردود ايجابية

على رد قائد الثورة على رسالة السلطان المعظم



فلا اعتقد ان هناك ما يمنع من الجلوس لاستكمال الحوار في دولة قطر لدينا

اذا احبت قيادة دول العدوان ذلك — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 15, 2021

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال إحاطة أخيرة له أمام مجلس الأمن الدولي، عن أمله في أن تنجح جهود سلطنة عمان لوقف إطلاق النار في اليمن، داعيا أطراف الأزمة إلى اغتنام الفرصة وتقديم التنازلات لحل الصراع المستمر في البلد منذ 7 أعوام.

قيود خانقة

وأشاد غريفيث بدور سلطنة عُمان في التوسط بين الأطراف اليمنية، بالقول: "تبذل سلطنة عُمان جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار في اليمن، وآمل أن تؤتي ثمارها"، معتبرا أن: "استمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود الخانقة على المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غير مبررة ويجب أن يتم التعامل معها بشكل عاجل".

ويشهد ملف الأزمة اليمنية تحركات دبلوماسية أممية ودولية وعُمانية مكثفة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ورفع القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة "أنصار الله" غربي اليمن، وإلغاء الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي الذي تقتصر رحلاته منذ 6 آب / أغسطس 2016 على المنظمات الأممية والدولية والإنسانية خاصة في إيصال المساعدات، وذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات سياسية تفضي إلى إيقاف الحرب