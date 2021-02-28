الحوثيون: نفذنا عملية كبيرة في العمق السعودي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، اليوم الأحد تنفيذها عمليات هجومية نوعية وكبيرة داخل عمق المملكة العربية السعودية، باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن العملية التي أطلق عليها اسم "توازن الردع الخامسة" استمرت منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم، باستخدام صاروخ باليستي من نوع "ذوالفقار" و15 طائرة مسيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

قال تعالى (( فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ)) صدق الله العظيم

رداً على تصعيدِ تحالفِ العُدوانِ المستمرِ والمتصاعدِ وحصارهِ المتواصلِ على شعبنِا العزيزِ .. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 28, 2021

استهداف مواقع حساسة

وذكر المتحدث أن تسع طائرات من طراز "صماد 3" استهدفت "مواقع حساسة" في العاصمة السعودية الرياض، فيما شنت ست طائرات من طراز "قاصف 2k" ضربات إلى "مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط"، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وشدد سريع على أن عمليات الحوثيين "مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار"، داعيا سكان المناطق المذكورة إلى "الابتعاد عن كافة المواقع والمطارات العسكرية والتي قد تستخدم لأغراض عسكرية".

التحالف العربي

ويأتي بيان الحوثيين في أعقاب إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيين باتجاه الرياض وست طائرات مسيرة مفخخة أطلقت لاستهداف المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني سقوط شظايا إثر تدمير الصاروخ على مناطق من العاصمة.

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم على المملكة على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.

تدمير صاروخ باليستي

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد اعلن السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه العاصمة الرياض، وكذلك 5 طائرات بدون طيار باتجاه أراضي المملكة.

وأشار التحالف إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضية اليمنية، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاطه".

وأضاف: "سمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة".

وتابع: "تم رصد عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وجرى اسقاط 5 منها في سماء المناطق الجنوبية".

#عاجل #التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه #جازان وتجري متابعة عدد منها.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 27, 2021

جرائم حرب

وأكد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، على أن محاولات الحوثيين "الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة" ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

وقال: "قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكثف الحوثيون في الأيام الأخيرة من استهدافهم للملكة بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، والتي أكد التحالف أنه أسقطت جميعا من دون إصابات تذكر.