الحوثيون يبثون فيديو سيطرتهم على مواقع سعودية في نجران

أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، السيطرة على 20 موقعا عسكريا للجيش السعودي في نجران، جنوبي المملكة.

ووفق وكالة "سبأ"، في نسختها الخاضعة للحوثيين، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، إنهم أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران (محاذية لليمن)".

وأوضح أن السيطرة جاءت عقب عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وبث الإعلام الحربي التابع للجماعة، لقطات قالت إنها للسيطرة على مواقع الجيش السعودي، فيما لم تتمكن "عربي21" من التأكد من صحتها.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت قناة المسيرة (تابعة للحوثيين)، أن مسلحي الجماعة شنوا هجوما على مواقع الجيش السعودي قبالة نجران.

وأضاف "سريع"، أن مسلحي الجماعة باغتوا مواقع الجيش السعودي في نجران، من ثلاثة محاور.

وزعم أن أكثر من 200 عنصر من قوات التحالف العربي، سقطوا بين قتيل وجريح، كما تم أسر عدد آخر. ولفت إلى أن قوات الحوثي، تمكنت من تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة، واستولت على أسلحة وعتاد عسكري كبير.

وكشف "سريع"، أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 75 غارة لإسناد قواتهم، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.