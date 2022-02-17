الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في مأرب وحجة

تكبد المتمردون الحوثيون خسائر بشرية ومادية فادحة خلال المعارك الدائرة في محافظتي مأرب وحجة اليمنتين، بحسب ما اعلنه التحالف العربي والجيش اليمني الخميس.

وأكد التحالف في بيان: "تدمير 11 آلية عسكرية وتسجيل وخسائر بشرية بصفوف الميليشيا" مشيرا إلى: "تنفيذ 15 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

كما أعلن الجيش اليمني في بيان مقتل 50 حوثيا وإسقاط 10 طائرات مسيرة "مفخخة" تابعة للحوثيين بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان، بـ"وقوع معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين في منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة (شمال غرب)".

وأوضح أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 10 طائرات مسيرة مفخخة للمليشيا الحوثية في المعارك (..) وأحبطت هجمات للحوثيين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، وفرار العناصر المتسللة".

وتابع: "قتل أكثر من 50 من العناصر الحوثية، جراء غارات جوية للتحالف العربي استهدفت تجمعات لهم لحظة استعداداهم للهجوم على الجيش في الجبهة نفسها".

وأشار البيان إلى أن "مليشيا الحوثي أقدمت على قصف القرى الآهلة بالسكان بأكثر من 3 صواريخ باليستية محدثة هلعا كبيرا وسط السكان"، دون تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 15:40 (ت.غ)، لم تصدر جماعة الحوثي بيانا بشأن ذلك.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.