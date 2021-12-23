الحوثيون يتهمون التحالف العربي باستهداف سجن يحوي 3 آلاف أسير

اتهمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بتعمد استهداف محيط سجن في مبنى قيادة الأمن المركزي، يحوي أكثر من 3 آلاف أسير.

وقالت "اللجنة الوطنية" في بيان اليوم الخميس، أن "موقع سجن الأسرى المستهدف معروف مسبقا لدى قوى العدوان وتم إبلاغهم به أكثر من مرة عبر الصليب الأحمر والهيئات الأممية قبل عامين".

وأشارت إلى أن "استهداف سجن الأسرى من قبل طيران العدوان جاء بعد ساعات من زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وتابعت: "نحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم".

ودعت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن إلى "التحرك الجاد لحماية الأسرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومساءلة قيادة العدوان عن هذا الاستهداف الاجرامي".

ونشر موقع "المسيرة نت" ومركز الإعلام الثوري صورا ومقطع فيديو للدمار الحاصل جراء "استهداف طائرات تابعة للتحالف العربي" جسر السبعين ومنطقة السبعين السكنية في صنعاء.

وبحسب موقع "المسيرة"، شن طيران التحالف العربي 3 غارات على الأقل استهدفت منطقة السبعين السكنية، بالإضافة إلى غارة استهدفت بشكل مباشر جسر السبعين، تقاطع المصباحي.

هذا وتضرر مستشفى السبعين للأمومة والطفولة، وحدثت حالة فزع في أوساط المرضى، بحسب "الإعلام الثوري".