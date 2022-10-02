الحوثيون يرفضون مقترح الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن

اعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مساء الاحد، رفضهم مقترحا قدمته الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في البلاد، والتي تنقضي خلال ساعات.

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، رفضها لمقترح أممي حول تمديد الهدنة في البلاد، معتبرة إياه “لا يؤسس لعملية سلام”.

واستهجن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في "تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام”.

وقال البيان أن “الشعب اليمني لن تنطلي عليه الوعود الكاذبة وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها “.

وحمل المجلس السياسي للحوثيين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن المسؤولية عن "تعطل عملية السلام ورفضه للحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني الصامد في وجه كل المؤامرات”.

ويتص المقترح على تمديد الهدنة لستة أشهر، والاتفاق على صرف الرواتب في جميع أنحاء اليمن، إضافة إلى فتح الطرق في عدة محافظات، وإضافة وجهات جديدة في مطار صنعاء.

كان قد تم تمديد الهدنة التي بدأت في الثاني من شهر نيسان/أبريل الماضي ، مرتين في الثاني من شهر حزيران /يونيو وفي الثاني من شهر آب/أغسطس الماضيين.

وقالت الحكومة اليمنية السبت إنها تتعامل مع المقترح الاممي بشكل إيجابي.