الحوثيون يستهدفون مدينة أبها السعودية بمُسيرة مفخخة

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الجمعة، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها المتمردون الحوثيون صوب مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة، وذلك بعد ساعات من اعتراض مسيرة اخرى استهدفت مدينة خميس مشيط.

ووصف التحالف الهجوم على مدينة ابها عاصمة منطقة عسير بأنه "تصعيد عدائي متعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أن "محاولات استهداف المدنيين جرائم حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها".

وفجر الجمعة، أسقطت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط الواقعة ايضا في منطقة عسير.

وكانت الدفاعات السعودية دمرت الخميس، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا الخميس.

في وقت سابق من نهار الخميس، دمرت الدفاعات السعودية 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، كما اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات باتجاه جازان.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفاً أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.

وأضاف بالقول: نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.