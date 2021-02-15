الحوثيون يستهدفون مطاري جدة وأبها بطائرتين مسيرتين

طوال الأيام التسعة الماضية تقريبا، قال الحوثيون يوميا إنهم نفذوا هجمات أصابت مطارا أو قاعدة جوية في جنوب السعودية.

قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمت مطاري أبها وجدة السعوديين يوم الاثنين بطائرتين مسيرتين.

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع على تويتر "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين... وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

كان التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن قد قال في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

ولم يصدر تأكيد بعد من السلطات السعودية.

وطوال الأيام التسعة الماضية تقريبا، قال الحوثيون يوميا إنهم نفذوا هجمات أصابت مطارا أو قاعدة جوية في جنوب السعودية.

وقالت السعودية يوم الأربعاء إن هجوما تسبب في نشوب حريق في طائرة مدنية في مطار أبها.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

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