الحوثيون يستهدفون مواقع قوات هادي بصاروخ

صاروخ باليستي

أعلنت "القوة الصاروخية" التابعة للحوثيين، اليوم الأحد، إطلاقها صاروخا باليستيا على تجمع لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الساحل الغربي بمحافظة تعز.

ونقلت قناة "المسيرة" الحوثية عن مصدر عسكري قوله إن الصاروخ كان من طراز "قاهر تو إم"، واستهدف تجمعا لقوات الرئيس هادي في الساحل الغربي.

ولم يصدر أي تأكيد من قبل قوات الرئيس هادي المدعومة من قبل التحالف العربي حول صحة هذه الأنباء.

تجدر الإشارة إلى أن قوات هادي بإسناد من التحالف العربي تقود على محور الساحل الغربي لليمن عملية عسكرية واسعة باتجاه مفرق "المخا - البرح" غربي محافظة تعز لاستعادة مناطق جديدة من قبضة الحوثيين وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية.