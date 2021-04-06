الحوثيون يطالبون الحكومة اليمنية بتبادل كامل للأسرى

طالبت حركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، الحكومة المعترف بها دوليا بالتبادل الكامل للأسرى، معتبرة أن “هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة”.

وكتب القيادي في الحركة محمد علي الحوثي في تغريدة على موقع “تويتر”: “مع قدوم شهر رمضان المبارك نطالب بالتبادل الكامل للأسرى”.

وأضاف القيادي الحوثي: “نحمل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير”.

وتابع قائلا: “هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين”.

وأشار إلى أنه يجب النظر للجميع بتساو في الحل.

يشار إلى أن الحوثيين والحكومة اليمنية قد اطلقا سراح 106اسيرا ومعتقلا من الجانبية في شهر تشرين أول /اكتوبر الماضي بموجب اتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر عام .2018

ونصل الاتفاق على الافراج عن 15الف اسير ومعتقل من الجانبين. (د ب أ)