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الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط

منشور 15 آذار / مارس 2021 - 04:07
ارشيف

قال التحالف العربي بقيادة السعودية مساء الاثنين، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط السعودية.

وأوضح التحالف في بيان أن "الصاروخين البالستيين أطلقا من مدينة صعده من وسط الأعيان المدنية"، وأضاف: "استمرار ميليشيا الحوثي بانتهاك القانون الدولي الإنساني وتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

 

كلمات دالة:السعوديةحركة انصار الله الحوثيةاليمنتحالف دعم الشرعية في اليمن

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