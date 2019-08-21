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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية في ذمار باليمن

منشور 21 آب / أغسطس 2019 - 12:11
الناطق باسم الحوثيين: تم إسقاط الطائرة بصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وجرى تطويره محليا
الناطق باسم الحوثيين: تم إسقاط الطائرة بصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وجرى تطويره محليا

نقل تلفزيون المسيرة عن متحدث عسكري باسم الحوثيين قوله يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت طائرة أمريكية مسيرة طراز إم كيو-9 في محافظة ذمار جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان “نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن. ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي”.

كان الجيش الأمريكي قال في يونيو/ حزيران الماضي إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران. (رويترز)

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