الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الخميس، عن إصابة "هدف عسكري مهم" إثر عملية هجومية بطائرة مسيرة على مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية يحيى سريع في تغريدة: "بعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي استهدفت هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

بعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي استهدفت هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 18, 2021

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا العزيز".

وكانت القوات التابعة للحركة كثفت من عملياتها العسكرية ضد أهداف سعودية خلال الأسابيع الماضية، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

