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الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

منشور 18 آذار / مارس 2021 - 06:15
ارشيف

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الخميس، عن إصابة "هدف عسكري مهم" إثر عملية هجومية بطائرة مسيرة على مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية يحيى سريع في تغريدة: "بعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي استهدفت هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا العزيز".

وكانت القوات التابعة للحركة كثفت من عملياتها العسكرية ضد أهداف سعودية خلال الأسابيع الماضية، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
 

كلمات دالة:حركة انصار الله الحوثيةاليمنالسعوديةطائرات مسيرةمطار ابها

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