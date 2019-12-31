الحوثيون يعلنون تحرير 10 من أسراهم في تبادل مع الحكومة

أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، في ساعة متأخرة مساء الإثنين، تحرير 10 من أسراها في تبادل مع القوات التابعة للحكومة الشرعية.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول ملف الأسرى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، حسبما نقلت وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وأوضح المرتضى أنه: “تم تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (مسلحون حوثيون) في عمليات تبادل بعدة جبهات (دون ذكرها)”.

وأضاف أن ذلك جاء بجهود محلية، دون التطرق لتفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية حول الأمر، حتى صباح الثلاثاء.

وسبق أن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.(الأناضول)