الحوثيون يعلنون عن عملية تبادل للأسرى في مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية عن تنفيذها اليوم الجمعة عملية جديدة لتبادل الأسرى في محافظة مأرب التي شهدت في الفترة الأخيرة تصعيدا عسكريا حادا.

وأكد رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، تحرير ستة من عناصر قوات الجماعة، مشيرا إلى أن عملية التبادل نفذت بوساطة محلية.

بعون الله وتوفيقه تم اليوم الجمعة 21/ رجب/1442 الموافق 5/مارس/2021 تحرير (ستة) من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مٲرب..

ونسٲل الله الفرج لبقية الٲسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 5, 2021

ولم يكشف المسؤول الحوثي ما الذي قدمته الجماعة من جانبها في إطار صفقة التبادل، ولم تنشر وسائل الإعلام التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أخبارا بهذا الشأن. (RT)