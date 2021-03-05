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الحوثيون يعلنون عن عملية تبادل للأسرى في مأرب

منشور 05 آذار / مارس 2021 - 02:52
اليمن
اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية عن تنفيذها اليوم الجمعة عملية جديدة لتبادل الأسرى في محافظة مأرب التي شهدت في الفترة الأخيرة تصعيدا عسكريا حادا.

وأكد رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، تحرير ستة من عناصر قوات الجماعة، مشيرا إلى أن عملية التبادل نفذت بوساطة محلية.

ولم يكشف المسؤول الحوثي ما الذي قدمته الجماعة من جانبها في إطار صفقة التبادل، ولم تنشر وسائل الإعلام التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أخبارا بهذا الشأن. (RT)

كلمات دالة:الحوثيونمأرب

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