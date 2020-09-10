الحوثيون يعلنون مهاجمة “هدف مهم" في الرياض بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الخميس، أنهم شنوا هجوما على "موقع مهم" في العاصمة السعودية الرياض، بواسطة صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

وأعلن “التحالف العربي” تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون، منذ الأربعاء، باتجاه جنوبي المملكة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن “سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية للجماعة نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا مهما (لم يسمه) في العاصمة السعودية الرياض”.

وأضاف أن “العملية تمت بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار و4 طائرات صمّاد 3 المسيرة”.

وتابع: “يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد المستمر من قبل العدو (يقصد التحالف العربي بقيادة السعودية)، وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز”.

وتوعد “سريع” النظام السعودي بعمليات “مؤلمة وموجعة”، إذا ما استمر في “عدوانه وحصاره” على اليمن.

ولم يذكر إن كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي قوله في وقت سابق إن “قوات التحالف تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران (جنوبي السعودية)”.

وكانت قوات التحالف أعلنت عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون، الأربعاء، تجاه المنطقة الجنوبية.

ومنذ فترة، يصعّد الحوثيون هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة بشكل شبه يومي.

ومنذ مارس 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية مناهضة لقوات الحكومة الشرعية.

ودفعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 في المئة من السكان يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

