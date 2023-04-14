الحوثيون يفرجون عن مسؤولين كبار من قوات الحكومة اليمنية

اعلنت مصادر يمنية اليوم الجمعة، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين وقالت ان العملية ستستانف يوم السبت في اطار العملية التي تستمر ثلاثة ايام وفق الصليب الاحمر

وافرجت مليشيا الحوثيين عن مسؤولين كبار مثل اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع الأسبق، واللواء ناصر هادي، شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي من مجموع 181 أسيرا، مقابل 706 معتقلين حوثيين لهم لدى القوات الحكومية.

ووفق الصليب الاحمر فانه من المفترض ان يتم تبادل أكثر من 800 أسير من الحرب اليمنية احتجزهم المتمردون الحوثيون والتحالف العربي في عملية تعد الاهم في اليمن منذ أن أطلق الجانبان سراح أكثر من 1000 معتقل في أكتوبر/ تشرين أول 2020، ويعتقد أن آلاف الأشخاص محتجزون كأسرى حرب من قبل جميع الأطراف منذ اندلاع الحرب.

وفي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين هبط عشرات الأسرى من طائرة وسط عزف موسيقى ورقص تقليدي يمني، حيث استقبلتهم أسرهم وعدد من قادة الحوثيين بالعناق والقبلات

وتجدر الإشارة إلى أن الصراع في اليمن بدأ عام 2014 عندما استولى الحوثيون على صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد.